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11:58 06.11.2019

Экс-глава Львовской ОГА Кмить построил гостинично-оздоровительный комплекс в Моршине стоимостью свыше $10 млн

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Экс-глава Львовской облгосадминистрации (ОГА) Николай Кмить построил гостинично-оздоровительный комплекс "Святой Шарбель" в курортном городке Моршин (Львовская обл.) , объем инвестиций в проект превысил $10 млн.

"Сейчас запускаем первую очередь: около 40 номеров, spa-центр, небольшая лечебная часть, ресторан a la carte… Второй корпус уже построен, подведены коммуникации, осталось только внутреннее и внешнее оснащение. Думаю, на это уйдет еще год-полтора", – сообщил Кмить агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах Международного экономического форума, прошедшего в конце прошлой недели во Львове.

Он уточнил, что философия комплекса – это "современное оздоровление, спорт, диета, моршинская вода с йодом". Его общая площадь составляет около 10 тыс. кв. м (первого корпуса – 4,8 тыс. кв. м, второго – свыше 5 тыс. кв. м). Номерной фонд – 101 номер. Инфраструктура объекта включает пять бассейнов.

По словам Кмитя, реализация проекта обошлась примерно в $1 тыс./1 кв. м, или около $5 млн в каждый корпус.

Он также добавил, что "Святой Шарбель" является его первым гостинично-оздоровительным бизнесом.

"У нас есть недвижимость, что-то покупаем, продаем, но это больше операционный бизнес. Гостиница "Шарбель" - это новый опыт, больше лечебного характера. Сетевые операторы в лечение не заходят, они заходят в туризм с точки зрения гостиниц. А у нас – большая дифференциация по лечению, сервису, питанию, по физкультуре. Мы общаемся с австрийцами, поскольку хотим внедрять лицензированные австрийские и немецкие программы", - резюмировал Кмить.

Кмить является основателем торговой марки минеральных вод "Моршинская" и экс-президентом холдинга по производству и продаже минеральных вод компании IDS Group.

Теги: #гостиница #моршин #чиновник #львовская_область
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