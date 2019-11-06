Три человека погибли в ДТП на Львовщине

Три человека погибли в ДТП во Львовской области на трассе "Львов-Луцк", сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции в области.

По данным полиции, авария произошла около 19:30 вечера 5 ноября между селами Сабанивка и Стоянив в Радеховском районе Львовской области.

Столкнулись автомобили "Шкода" и "Ситроен". В результате столкновения водитель и пассажиры "Шкоды", жители Волынской области, погибли на месте аварии.

Водителя "Ситроена" госпитализировали с телесными повреждениями.

Полиция открыла уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение, - наказываются лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.