Волкер: Трамп не выдвигал в качестве условия встречи с Зеленским ведение Украиной расследования, связанного с выборами США 2016 г

Экс-спецпредставитель США в Украине Курт Волкер при даче показаний в Конгрессе заявил, что президент США Дональд Трамп не требовал от украинских властей вести расследование, связанное с выборами США 2016 года, в качестве условия для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским

"Мы спросили Волкера: "Трамп когда-либо отказывал во встрече с президентом Зеленским, пока украинцы не дадут обязательство расследовать обвинения, связанные с выборами 2016 года?", - написал конгрессмен Джим Джордан в Twitter

"Ответ на этот вопрос - нет, никакой взаимосвязи нет", - ответил Волкер, согласно стенограмме показаний, выдержки из которых обнародовал конгрессмен.

В свою очередь постпред США в ЕС Гордон Сондланд в ходе дачи показаний в конгрессе заявил, что условием для встречи президента Дональда Трампа с украинским руководством было расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына.

"Если вы имеете в виду, что те условия, которые должны были бы быть исполнены до встречи, то таково было мое понимание", - сказал он, согласно стенограмме показаний.

Согласно стенограмме показаний, которые он дал конгрессменам из трех комитетов палаты представителей США, Сондланд добавил, что не знал о связи между газовой компанией Burisma и семьей Байденов до июля. Burisma - украинская газовая компания, в которой работал сын Джо Байдена - Хантер.

На вопрос, считает ли он незаконными попытки адвоката Трампа Руди Джулиани добиться расследования в отношении Байденов, он ответил, что "точно не знает, но кажется, это нехорошо". "Я не адвокат, но я так полагаю (незаконно - ИФ)", - сказал Сондланд.

Три комитета палаты представителей США во вторник опубликовали стенограммы с показаниями, полученными в рамках процедуры импичмента президента США от Сондланда и бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.

"Из показаний ясно следует, что в обмен на заявление (о том, что правительство Украины ведет расследование в отношении семьи Байденов или компании Burisma - ИФ) Трамп предоставил бы президенту Украины встречу в Белом доме, которую тот жаждал получить, а затем миллионы долларов критически необходимой военной помощи", - говорится в заявлении руководителей комитетов по разведке, иностранным делам и надзору.

В понедельник комитеты опубликовали первые стенограммы, связанные с процедурой импичмента. Так, были опубликованы показания бывшего советника госдепартамента США Майкла Маккинли, ушедшего в отставку в октябре, и бывшего посла США на Украине Мари Йованович. Беседы с чиновниками проходили за закрытыми дверями.