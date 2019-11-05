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22:22 05.11.2019

Постпред США в ЕС выступил в Конгрессе по совету Трампа

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 Постпред США в ЕС Гордон Сондланд в ходе дачи показаний в конгрессе заявил, что президент Дональд Трамп сказал ему говорить правду на слушаниях.

По словам Сондланда, во время непродолжительной встречи в Белом доме Трамп сказал ему "пойти и рассказать правду".

"Я видел президента Трампа в ходе приема президента Финляндии (Саули - ИФ) Ниинистё. Я подошел к нему (Трампу - ИФ) в коридоре Белого дома и сказал, что меня попросили прийти и дать свидетельские показания", - заявил Сондланд, согласно стенограмме его показаний в Конгрессе США.

"Там было много людей. Он сказал: "Хорошо, иди и расскажи правду". Это и вся наша беседа", - добавил он.

Три комитета палаты представителей США во вторник опубликовали стенограммы с показаниями, полученными в рамках процедуры импичмента президента США от Сондланда и бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.

"Из показаний ясно следует, что в обмен на заявление (о том, что правительство Украины ведет расследование в отношении семьи Байденов или компании Burisma - ИФ) Трамп предоставил бы президенту Украины встречу в Белом доме, которую тот жаждал получить, а затем миллионы долларов критически необходимой военной помощи", - говорится в заявлении руководителей комитетов по разведке, иностранным делам и надзору.

В понедельник комитеты опубликовали первые стенограммы, связанные с процедурой импичмента. Так, были опубликованы показания бывшего советника госдепартамента США Майкла Маккинли, ушедшего в отставку в октябре, и бывшего посла США на Украине Мари Йованович. Беседы с чиновниками проходили за закрытыми дверями.

Йованович, в частности, заявила конгрессменам, что впервые узнала о том, что личный адвокат президента Руди Джулиани пытался навредить ее репутации, от украинских официальных лиц. Также она рассказала, что постпред США при ЕС Сондланд предлагал ей написать в Twitter слова поддержки или похвалы в адрес Трампа, если она хочет сохранить свою работу.

Теги: #сша #ес
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