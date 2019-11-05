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20:29 05.11.2019

Восемьсот прокуроров ГПУ в среду пройдут тестирование на общие способности и навыки

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Восемьсот прокуроров ГПУ в среду пройдут тестирование на общие способности и навыки

В среду, 6 ноября, начнется второй этап аттестации прокуроров Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) - тестирование на общие способности и навыки.

"К сдаче экзамена допущены 795 прокуроров ГПУ, которые успешно прошли тестирование на знание и умение в применении закона и соответствие осуществлять полномочия прокурора. Они будут сдавать экзамен по утвержденному ранее графику", - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры во вторник.

Тестирование на общие способности и навыки состоит из двух блоков: абстрактно-логического и вербального, каждый из которых включает 30 вопросов. С помощью адаптивного механизма система выбирает каждый следующий вопрос с учетом индекса сложности предыдущего. Таким образом, при даче правильного ответа на вопрос, следующий будет предложено с повышенным уровнем сложности. Это обеспечивает более точное измерение способностей каждого респондента.

"Тестирование будет проходить на компьютерах, которые не подключены к сети Интернет. Рабочие места для тестирования будут избираться прокурорами, которые проходят тестирование, самостоятельно", - говорится в сообщении.

На вербальный блок выделено 8 минут, на абстрактно-логический - 20 минут.

"В то же время, стоит сосредоточиваться на правильности ответов, а не на том, чтобы пройти их все. Важно, что в каждом вопросе есть только один правильный ответ, кроме некоторых задач вербального теста, где нужно выбрать два варианта, о чем будет отдельно сообщено в условии задачи. Можно пропускать вопросы, не давая никакого ответа, но к этой задаче нельзя будет вернуться позже", - отметили в Генпрокуратуре.

Результаты каждого блока подсчитываются с помощью стандартизированных баллов по шкале от 55 до 145 баллов. Окончательное количество баллов за тестирование на общие способности и навыки выводится путем подсчета среднего арифметического по результатам обоих блоков.

"Прокуроры, которые наберут нужное количество баллов (проходной балл - 93), будут допущены к третьему этапу аттестации, который будет проходить в форме собеседования и включать в себя выполнение ситуационной задачи", - рассказали в ведомстве.

Теги: #тестирование #гпу #прокуроры
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