Во Львове предлагают повысить тариф на проезд в горэлектротранспорте

Власти Львова предлагают повысить тариф на проезд в городском электротранспорте с 5 до 6 грн.

Проект соответствующего решения горисполкома обнародован на сайте горсовета. Согласно проекту, стоимость одноразового проездного билета, купленного в киосках предприятия "Львовэлектротранс" и при помощи смартфонов в электротранспорте, при помощи СМС и в терминалах самообслуживания составит 6 грн, а стоимость одного билета, купленного у водителя – 7 грн.

Стоимость льготных билетов предлагают установить в размере 3,5 грн при покупке в вагоне у водителя и в размере 3 грн – при покупке при помощи смартфонов в электротранспорте, при помощи СМС и в терминалах самообслуживания.

Стоимость перевозки багажа – предлагают установить на уровне 7 грн.

В анализе регуляторного влияния проекта указано, что "Львовэлектротранс" за 8 месяцев перевез 62,9 млн пассажиров, из которых 41,2 млн – льготники, пользующиеся правом на бесплатный проезд.

Убытки предприятия от перевозок за первое полугодие 2019 года составил 25,68 млн грн.