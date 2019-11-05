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14:05 05.11.2019

В Харьковской области не запущены 69 котельных, без тепла 4% объектов соцсферы и 13% жилых домов

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В Харьковской области не запущены 69 котельных, без тепла 4% объектов соцсферы и 13% жилых домов

По состоянию на утро вторника в Харьковской области запущено 91,5% котельных, сообщил директор департамента ЖКХ и развития инфраструктуры ХОГА Сергей Магдысюк.

"Из 798 котелен в работе 729. Это составляет порядка 91,5% от общего объема котелен", - сказал Магдысюк на брифинге во вторник.

По его словам, без тепла остаются 1010 жилых домов и 71 объект соцсферы.

"Из  7758 жилых домов, которые находятся на централизованном отоплении, 6748 домов уже подключены к услуге "централизованное теплоснабжение" (87%). Из 1698 объектов соцсферы 1627 уже подключены. Это практически 96%", - сказал Магдысюк.

Он уточнил, что из 746  детских садиков тепло подали в 727 подключено, из 741 школы - в 704 и 211 больниц - в 196.

Магдысюк также сообщил, что в Харькове котельных подключено 100% котельных, без тепла остаются 628 жилых домов, детсад, школа и четыре больницы.

Наиболее сложная ситуация в г. Купянск и пгт Чкаловское, которые должно обеспечивать теплом КП "Областной информационно-технический центр". По словам Магдсюка, проблема в том, что предприятие до сих пор не подписало договор с НАК "Нафтогаз" и не получило лимиты

Как объяснил директор департамента ЖКХ и развития инфраструктуры ХОГА, это связано с тем, что КП "Дирекция развития инфраструктуры и территорий", которое раньше обеспечивало теплом эти населенные пункты, сейчас находится в стадии ликвидации.

"НАК настаивает, что долги (за газ, которые были у КП "Дирекция развития инфраструктуры и территорий" - ИФ) были переведены на новое предприятие... Это долги, которые накапливались КП "Дирекция развития инфраструктуры и территорий" с 2005 года. Два года назад была начата процедура банкротства. Сегодня идет процедура ликвидации предприятия, требование НАК - перевести долг по котельным в Купянске на новое предприятие "Областной информационно-технический центр". Наша позиция: у нас нет долгов перед НАК "Нафтогазом", потому что мы выполняем текущее потребление. "Нафтогаз" настаивает, чтобы мы взяли долг с предприятия, которое они же забанкротили ", - сказал Магдысюк.

Он выразил надежду, что в ближайшее время ситуация будет урегулирована и договор будет подписан, поскольку в Купянске уже прошла сессия горсовета на которой депутаты согласились принять требование НАКа и признать часть долга. Аналогичное решение должно быть принято на сессии в Чкаловском, которая запланирована на  7 ноября. Вместе с тем Магдысюк отказался называть ориентировочные даты подачи тепла в этих населенных пунктах.

Хотя с начала отопительного сезона прошло уже 3 недели, Магдысюк считает, что оснований говорить о срыве отопительного сезона нет.

"Я не могу сказать, что был срыв отопительного сезона, потому что видел, какая велась подготовка", - сказал Магдысюк.

Как сообщалось, отопительный сезон в Харькове и области начался 15 октября.

Теги: #хога #котельная #харьковская_область
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