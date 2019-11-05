В Украине ожидается теплая, но ветреная и дождливая погода

В ближайшие сутки, 6 ноября, над территорией Украины продолжит господствовать теплая воздушная масса, но почти по всей стране до штормовых значений усилится ветер; в зоне атмосферного фронта в северо-западной половине страны пройдут дожди, наиболее интенсивные в Карпатском регионе.

Как сообщает Укргидрометцентр, в западных областях в среду ожидается дождь, в отдельных районах гроза, в Закарпатье и Прикарпатье ночью и утром значительный дождь, в северных и Винницкой областях местами небольшой дождь. На остальной территории - без осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-11°тепла; днем 15-20°, в большинстве западных областей 11-16°.

В Киеве в ночь на среду без осадков, днем местами небольшой дождь; порывы юго-западного ветра 15-20 м/с; температура ночью 9-11°, днем 17-19°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 6 ноября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 17,0 градусов выше ноля в 2013 году, самая низкая ночью – на отметке 13,4 градусов мороза в 1891 году.

В четверг, 7 ноября, ночью без осадков, днем в западных, северных, центральных и Харьковской областях небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 9-14°, на юге и востоке страны ночью 7-12°, днем 15-20°.

В Киеве в ночь на четверг без осадков, днем небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 11-13°.