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23:06 04.11.2019

Гончарук ожидает экономический прыжок в 2021 году

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Гончарук ожидает экономический прыжок в 2021 году

Украинская экономика стремительно вырастет в 2021 году, тогда как 2020-й станет годом подготовки к этому, полагает премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы ожидаем, что этот год - это год инвентаризации и кадрового обновления, а следующий - подготовка для экономического прыжка. У нас должна запуститься экономика, должны стремительно появляться новые рабочие места, производство", - сказал Гончарук в эфире "Свободы слова" в понедельник вечером.

По словам главы Кабмина, в 2020 году количество госслужащих будет сокращено как минимум на 10%.

"Но главную экономию мы предвидим за счет ІT-инструментов, современных баз данных... Мы сейчас как государство оперируем ужасно неточными данными... Мы иногда как государство принимаем решение вслепую. В следующем году у нас должна появиться база данных, которая покажет, например, сколько у нас учеников, студентов", - отметил он.

Он также добавил, что запланированная на 2020 год перепись населения может также пройти при помощи онлайн-инструментов.

"Сейчас ищем возможность провести перепись максимально с учетом онлайн-интсрументов, то есть стимулировать людей заполнять информацию о себе в онлайне", - сказал Гончарук.

Теги: #перепись_населения #гончарук #украина
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