События

09:59 04.11.2019

Вместе с полицией мирных жителей в районе разведения сил у Золотого-4 охраняют также бойцы Нацгвардии – штаб ООС

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Вместе с полицией мирных жителей в районе разведения сил у Золотого-4 охраняют также бойцы Нацгвардии – штаб ООС

 Для обеспечения правопорядка и спокойствия мирных жителей вблизи Золотого-4 Луганской области (участок №2), где продолжается зеркальное разведение войск, бойцы Национальной гвардии Украины вместе с сотрудниками Нацполиции из состава Объединенных сил несут службу в усиленном режиме.

"Несколько совместных пеших нарядов гвардейцев и полицейских патрулируют по улицам Золотого-4. Также, в населенном пункте задействованы круглосуточные мобильные блокпосты, действия которых направлены на обеспечение правопорядка", - отмечают в пресс-центре штаба ООС на странице в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Также в пресс-центре ООС добавляют, что местные жители "с осторожностью, чтобы не сглазить, все же констатируют отсутствие стрельбы".

Теги: #разведение_сил #оос #нацгвардия #полиция #золотое
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