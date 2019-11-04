Вместе с полицией мирных жителей в районе разведения сил у Золотого-4 охраняют также бойцы Нацгвардии – штаб ООС

Для обеспечения правопорядка и спокойствия мирных жителей вблизи Золотого-4 Луганской области (участок №2), где продолжается зеркальное разведение войск, бойцы Национальной гвардии Украины вместе с сотрудниками Нацполиции из состава Объединенных сил несут службу в усиленном режиме.

"Несколько совместных пеших нарядов гвардейцев и полицейских патрулируют по улицам Золотого-4. Также, в населенном пункте задействованы круглосуточные мобильные блокпосты, действия которых направлены на обеспечение правопорядка", - отмечают в пресс-центре штаба ООС на странице в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Также в пресс-центре ООС добавляют, что местные жители "с осторожностью, чтобы не сглазить, все же констатируют отсутствие стрельбы".