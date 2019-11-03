Разминирование в районе разведения сил у Золотого продлится до 9 ноября

Согласно графика, в районе разведения сил у Золотого-4 Луганской области до 9 ноября продлится техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка местности, загрязненной взрывоопасными предметами, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"Продолжаются мероприятия в области разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Сейчас проходит техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка местности загрязненной взрывоопасными предметами (по графику продлится до 9 ноября)", - говорится в сообщении штаба ООС.