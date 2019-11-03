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13:24 03.11.2019

Журналист Аркадий Бабченко покинул Украину

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Журналист Аркадий Бабченко покинул Украину

Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко сообщил, что покинул Украину.

"Если Украина выберет "кандидата Х" — я сейчас без персоналий, я про общую тенденцию в стране — я на следующий же день начинаю запуск процесса "я сваливаю". Ровно полгода назад написано… Я сказал. Я сделал", - написал Бабченко на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье.

Журналист отметил, что за последние полгода многие украинцы в комментариях постоянно спрашивали, когда же он покинет Украину.

"Все эти полгода у меня в комментариях слюной захлебывались - Бабченко, мы выбрали (президентом Украины Владимира – ИФ) Зеленского, сваливай, как обещал. Ну, вот. Пацан сказал, пацан сделал. (Бывший замглавы администрации президента Виктора Януковича Андрей – ИФ) Портнов приехал - Бабченко уехал. Чем вы теперь недовольны-то. Поменяли хулигана", - написал он.

Бабченко также добавил, что "сидеть и гадать, начнется или не начнется в рамках новой концепции "мир-дружба-жвачка" обмен экстрадициями (с Россией – ИФ), у меня нет никакого желания".

В России Бабченко работал в "Новой газете", был военным корреспондентом. С 2017 года он проживал в Киеве, с сентября 2017 года работал на крымско-татарском канале ATR.

Вечером 29 мая 2018г сначала СМИ, затем и власти Украины сообщили, что российского журналиста Бабченко, якобы застрелили на лестничной клетке его дома в столице Украины. На следующий день глава СБУ Василий Грицак заявил, что информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации украинских правоохранителей, направленной на предотвращение покушения на журналиста, а сам Бабченко вышел к собравшимся на брифинг представителям СМИ.

В ходе того же брифинга Грицак сообщил о задержании в Киеве в среду организатора "убийства" Бабченко, который предложил своему знакомому участнику АТО $30 тыс и передал ему $15 тыс за непосредственное исполнение преступления, на что тот согласился. Организатором оказался исполнительный директор ООО "Украинско-немецкое совместное предприятие (УНСП) "Шмайсер" (Вишневое, Киевская обл.) Борис Герман. Всего организатор преступления готовил устранение по крайней мере 30 человек в Украине по заказу российских спецслужб.

Теги: #рф #бабченко #журналист
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