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09:44 03.11.2019

Байден обвинил Трампа в сдаче внешнеполитических позиций США

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Байден обвинил Трампа в сдаче внешнеполитических позиций США

Бывший вице-президент США Джо Байден, желающий баллотироваться от демократов на пост главы государства на выборах 2020 года, считает, что у нынешнего американского лидера Дональда Трампа отсутствует какой-либо внешнеполитический курс.

"Я не думаю, что у него (у Трампа) есть какая-либо внешняя политика. Российская политика в (ближневосточном) регионе укрепляется, позиции (президента Сирии) Асада укрепляется, Иран прокладывает путь в Сирию, а также в Ливан. Все перевернулось с ног на голову, и в целом мы сейчас одиноки", - сказал Байден, отвечая на просьбу журналиста американской газеты Wall Street Journal прокомментировать вывод американских войск из Сирии.

Ранее Трамп распорядился о выводе порядка 1 тыс. американских военнослужащих из Сирии. На территории страны остается небольшой контингент американских войск, в задачу которому, как заявляют в Вашингтоне, поставлена охрана нефтяных месторождений от боевиков террористической группировки "Исламское государство".

Теги: #сша #трамп #байден
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