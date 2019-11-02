События

11:16 02.11.2019

Около 20 тыс. человек вышли на марш в чилийской столице Сантьяго

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Порядка 20 тыс. чилийцев приняли участие в демонстрации в память и с требованием правосудия и справедливости для жертв и пострадавших в ходе акций протеста в Сантьяго, которые происходят в стране в течение последних двух недель, передают в субботу западные СМИ.

По их данным, в центре города прошел марш памяти 20 погибших в ходе беспорядков в Сантьяго. Участники марша были одеты в черную одежду, они прошли по городу в тишине, подняв вверх один кулак. Эта акция привлекла молодых людей и целые семьи, отмечают СМИ.

Силы безопасности Чили попытались разогнать демонстрантов, применив водяные пушки и слезоточивый газ, но встретили сопротивление. В некоторых частях города акция переросла в беспорядки.

В ходе беспорядков и акций протеста, начавшихся в октябре, в Чили погибли 20 человек, свыше 1,3 тыс. получили ранения и травмы.

Протесты в Чили начались из-за повышения цен на проезд в общественном транспорте в Сантьяго, однако позднее чилийцы также стали выражать недовольство низкими зарплатами, пенсиями, социальными выплатами, высокой стоимостью услуг здравоохранения, образования.

В ответ на протесты власти Чили объявили о повышении уровня минимальной оплаты труда и пенсии, отменили повышение цен на проезд в метро и приостановили повышение тарифов на электричество.

Теги: #чили #демонстрация
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