Помпео выступил в поддержку требований участников протеста в Ираке

Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу назвал законными требования участников протеста в Ираке и указал на необходимость для правительства страны обратить внимание на призывы демонстрантов.

"Правительству Ирака следует прислушиваться к законным требованиям иракского народа, который вышел на улицы, чтобы их голоса услышали", - говорится в заявлении Помпео, распространенном госдепом.

В то же время он приветствовал усилия правительства Ирака разрешить общественные противоречия. Он напомнил, что США с самого начала призывали стороны конфликта избегать насилия.

Кроме этого, Помпео отметил недостаток транспарентности в расследовании действий иракских служб безопасности, ранее приведших к гибели людей, и призвал иракские власти в сложившейся обстановке уважать свободу слова.

Акции протеста в Ираке начались в октябре. Они возобновились в конце прошлой недели с новой силой. Только за первую неделю протестов в этой стране погибли около 150 человек. Протестующие изначально требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему.

Накануне президент Ирака Бахрам Салех заявил о готовности премьера страны Адиля Абдула-Махди подать в отставку с этого поста, как только политические лидеры страны определятся с его преемником. Также президент заявил, что готов поддержать инициативу с досрочными выборами в Ираке, но с условием принять перед выборами новый избирательный закон.