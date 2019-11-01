События

18:14 01.11.2019

Депутаты "Слуги народа" предлагают отменить ответственность за самогоноварение

2 мин читать
Депутаты "Слуги народа" предлагают отменить ответственность за самогоноварение

Группа депутатов фракции "Слуга народа" зарегистрировала 1 ноября в Верховной Раде законопроект №2371 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (относительно отмены правовой нормы, предусматривающей ответственность за самогоноварение).

Инициаторами законопроекта выступили: Владимир Ватрас, Александр Федиенко, Роман Соха, Анатолий Костюх, Игорь Фрис, Николай Стефанчук.

Текст законопроекта на данный момент на сайте парламента отсутствует.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский подал в парламент законопроект №2300 "О внесении изменений в закон Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего" по либерализации деятельности в сфере производства и оборота спирта этилового.

Документом, в частности, с 1 января 2020 года отменяется государственная монополия на производство спирта. Планируется предоставить возможности субъектам хозяйствования любой формы собственности осуществлять деятельность по производству спирта при условии получения соответствующей лицензии.

Оптовая торговля на территории Украины пищевым спиртом будет осуществляться при наличии лицензии. Оптовую торговлю этиловым спиртом для медицинских и ветеринарных целей могут осуществлять учреждения здравоохранения и субъекты хозяйствования зооветеринарного снабжения независимо от формы собственности при наличии лицензии. Порядок ведения реестра указанных учреждений устанавливает Кабинет министров.

Проект закона вводит также полную либерализацию экспорта спирта из Украины.

Экспорт спирта этилового, спирта этилового ректификованного виноградного, плодового осуществляют субъекты хозяйствования, которые получили лицензию на производство.

Кроме того, с целью защиты отечественного товаропроизводителя законопроектом предусмотрено, что импорт спирта до 1 января 2022 смогут осуществлять только уполномоченные Кабмином государственные предприятия.

Теги: #законопроект #рада
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:38 31.10.2019
Верховная Рада во втором чтении проголосовала законопроект об анбандлинге

Верховная Рада во втором чтении проголосовала законопроект об анбандлинге

17:54 31.10.2019
Рада одобрила криминализацию незаконного обогащения

Рада одобрила криминализацию незаконного обогащения

17:09 31.10.2019
Рада создала ВСК по расследованию взрывов на складах боеприпасов в 2014-2018 годах

Рада создала ВСК по расследованию взрывов на складах боеприпасов в 2014-2018 годах

17:04 31.10.2019
Рада уволила трех членов Нацсовета по телерадиовещанию

Рада уволила трех членов Нацсовета по телерадиовещанию

16:59 31.10.2019
Нардепы с 1 ноября переходят на электронную форму регистрации – Стефанчук

Нардепы с 1 ноября переходят на электронную форму регистрации – Стефанчук

13:11 31.10.2019
Рада отказалась отменить принятый ранее закон о деятельности органов судейского самоуправления

Рада отказалась отменить принятый ранее закон о деятельности органов судейского самоуправления

12:48 31.10.2019
Депутаты-женщины инициируют отставку Яременко с должности главы комитета по иностранным делам

Депутаты-женщины инициируют отставку Яременко с должности главы комитета по иностранным делам

12:20 31.10.2019
Депутат "Слуги народа" предлагает временно не учитывать возраст авто при расчете акциза, с 2021г освободить автотранспорт от акциза

Депутат "Слуги народа" предлагает временно не учитывать возраст авто при расчете акциза, с 2021г освободить автотранспорт от акциза

11:50 31.10.2019
Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Дубневича

Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Дубневича

09:41 31.10.2019
Дубинский предложил профильному комитету Рады выразить Нефьодову политическое недоверие

Дубинский предложил профильному комитету Рады выразить Нефьодову политическое недоверие

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В субботу начинается избирательный процесс первых местных выборов в 86 ОТГ – ЦИК

Зеркальный этап разведения сил на участке №2 в районе н.п. Золотое-4 завершился – пресс-центр ООС

Дела о возможных хищениях, совершенных бывшими собственниками ПриватБанка, переданы для расследования в НАБУ

Разведение в Золотом практически завершено, территория находится под контролем МВД

В Петровском были обстрелы 30 октября, будет пересмотр даты разведения

ПОСЛЕДНЕЕ

В больнице Чернигова с подозрением на гепатит "А" находится 23 человека, из которых 21 школьник

Количество посетителей Чернобыльской зоны за 10 мес.-2019 выросло на 75%

VW протестирует "квантовый навигатор" на улицах Лиссабона

В субботу начинается избирательный процесс первых местных выборов в 86 ОТГ – ЦИК

Боевики пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала пятницы, в том числе из 120мм минометов

Рассмотрение дела о мере пресечения для Дубневича перенесли

Зеркальный этап разведения сил на участке №2 в районе н.п. Золотое-4 завершился – пресс-центр ООС

Турок пытался вывезти из Украины девушек для сексуального рабства в Швейцарии

Дело обвиняемого в нападении на посольство РФ Николая Рудьковского рассмотрит суд в Москве

СБУ задержала мошенника, "продававшего" руководящие должности в госструктурах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА