Депутаты "Слуги народа" предлагают отменить ответственность за самогоноварение

Группа депутатов фракции "Слуга народа" зарегистрировала 1 ноября в Верховной Раде законопроект №2371 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (относительно отмены правовой нормы, предусматривающей ответственность за самогоноварение).

Инициаторами законопроекта выступили: Владимир Ватрас, Александр Федиенко, Роман Соха, Анатолий Костюх, Игорь Фрис, Николай Стефанчук.

Текст законопроекта на данный момент на сайте парламента отсутствует.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский подал в парламент законопроект №2300 "О внесении изменений в закон Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего" по либерализации деятельности в сфере производства и оборота спирта этилового.

Документом, в частности, с 1 января 2020 года отменяется государственная монополия на производство спирта. Планируется предоставить возможности субъектам хозяйствования любой формы собственности осуществлять деятельность по производству спирта при условии получения соответствующей лицензии.

Оптовая торговля на территории Украины пищевым спиртом будет осуществляться при наличии лицензии. Оптовую торговлю этиловым спиртом для медицинских и ветеринарных целей могут осуществлять учреждения здравоохранения и субъекты хозяйствования зооветеринарного снабжения независимо от формы собственности при наличии лицензии. Порядок ведения реестра указанных учреждений устанавливает Кабинет министров.

Проект закона вводит также полную либерализацию экспорта спирта из Украины.

Экспорт спирта этилового, спирта этилового ректификованного виноградного, плодового осуществляют субъекты хозяйствования, которые получили лицензию на производство.

Кроме того, с целью защиты отечественного товаропроизводителя законопроектом предусмотрено, что импорт спирта до 1 января 2022 смогут осуществлять только уполномоченные Кабмином государственные предприятия.