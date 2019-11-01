События

11:06 01.11.2019

В Киеве обстреляли скоростной трамвай

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В Киеве обстреляли скоростной трамвай

Неизвестные вечером 31 октября обстреляли в Киеве скоростной трамвай, пострадавших нет, сообщил генеральный директор КП "Киевпастранс" Дмитрий Левченко.

"23:00. Выстрелы на линии скоростного. Если бы случайно не помешала металлическая перегородка за стеклом - были бы и человеческие жертвы... К счастью, никто не пострадал, кроме нашего с вами транспорта", - написал Левченко на своей странице в Facebook, проиллюстрировав свой пост фотографиями, из которых следует, что разбито минимум одно окно.

По его словам, этим случаем занимаются правоохранители.

Теги: #киев #трамвай #обстрел #левченко #скоростной #киевпастранс
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