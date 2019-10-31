События

22:57 31.10.2019

На территории военной части в Киеве за сбыт канабиса задержан сержант-наркоторговец и его поставщик

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Военная прокуратура Киевского гарнизона задержала сержанта-наркоторговца и его поставщика, сообщила пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Сержант комендантской роты погорел на сбыте марихуаны на территории воинской части в столице. Злоумышленника задержала военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины совместно с ГУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ и следственным управлением ГУ Нацполиции в Киевской области", - говорится в сообщении.

Правоохранители вечером в четверг задокументировали факт сбыта военнослужащим четырех пакетов наркотического вещества за 1 тыс. грн.

"Также 24 октября в рамках контроля за совершением преступления проведено контролируемую закупку у торговца в погонах аналогичной партии, за что он также выручил 1 тыс. грн", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время обысков у лица, которое поставляло наркотики военнослужащему на продажу, обнаружили "плантацию" кустов конопли в квартире. Поставщика зелья также задержали.

В настоящее время обоим фигурантам готовят сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.

Теги: #киев #сержант #украина #задержание #наркотики
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