Вопрос о сроках "нормандского" саммита остается открытым – Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг появившиеся в СМИ сообщения о достигнутом между странами "нормандской четверки" понимании по поводу возможности проведения саммита до конца ноября.

"Никакого понимания нет, это пустое сообщение", - сказал Песков телеканалу "Дождь" в четверг.

Таким образом он прокомментировал сообщение СМИ о том, что лидеры "нормандской четверки" могут встретиться в Париже до конца ноября.

В "нормандскую четверку" по урегулированию ситуации в Донбассе входят Украина, Германия, Франция, Россия.