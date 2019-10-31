События

17:03 31.10.2019

Вопрос о сроках "нормандского" саммита остается открытым – Песков

1 мин читать
Вопрос о сроках "нормандского" саммита остается открытым – Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг появившиеся в СМИ сообщения о достигнутом между странами "нормандской четверки" понимании по поводу возможности проведения саммита до конца ноября.

"Никакого понимания нет, это пустое сообщение", - сказал Песков телеканалу "Дождь" в четверг.

Таким образом он прокомментировал сообщение СМИ о том, что лидеры "нормандской четверки" могут встретиться в Париже до конца ноября.

В "нормандскую четверку" по урегулированию ситуации в Донбассе входят Украина, Германия, Франция, Россия.

Теги: #нормандский_формат #песков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:38 31.10.2019
Зеленский и Меркель обсудили подготовку к встрече в нормандском формате

Зеленский и Меркель обсудили подготовку к встрече в нормандском формате

23:52 30.10.2019
Зеленский и Меркель обсудили подготовку к встрече в нормандском формате

Зеленский и Меркель обсудили подготовку к встрече в нормандском формате

17:03 29.10.2019
Итоги работы ТКГ открыли путь к нормандскому саммиту

Итоги работы ТКГ открыли путь к нормандскому саммиту

13:01 28.10.2019
Если Зеленский заставит исполнять свои приказы, можно будет говорить о подготовке к разведению сил в Донбассе и саммиту "четверки" – Кремль

Если Зеленский заставит исполнять свои приказы, можно будет говорить о подготовке к разведению сил в Донбассе и саммиту "четверки" – Кремль

17:46 23.10.2019
Зеленский пока не знает, каким будет закон "об особом статусе Донбасса", намерен обсуждать его и в "нормандском формате", и с украинским обществом

Зеленский пока не знает, каким будет закон "об особом статусе Донбасса", намерен обсуждать его и в "нормандском формате", и с украинским обществом

17:15 23.10.2019
Зеленский: встреча в "нормандском формате" произойдет, когда будет разведение сил на трех участках, что не происходит из-за обстрелов

Зеленский: встреча в "нормандском формате" произойдет, когда будет разведение сил на трех участках, что не происходит из-за обстрелов

12:56 22.10.2019
Подготовка саммита "нормандского формата" не ведется из-за постоянно меняющихся позиций одной из сторон – Песков

Подготовка саммита "нормандского формата" не ведется из-за постоянно меняющихся позиций одной из сторон – Песков

13:20 18.10.2019
Переговоры о саммите в нормандском формате продолжаются - правительство ФРГ

Переговоры о саммите в нормандском формате продолжаются - правительство ФРГ

11:37 18.10.2019
Украинская сторона надеется на проведение встречи лидеров "нормандской четверки" в ноябре - Пристайко

Украинская сторона надеется на проведение встречи лидеров "нормандской четверки" в ноябре - Пристайко

17:08 14.10.2019
В ЕС есть понимание того, что выполнение "формулы Штайнмайера" не должно противоречить законодательству Украины - Пристайко

В ЕС есть понимание того, что выполнение "формулы Штайнмайера" не должно противоречить законодательству Украины - Пристайко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Офис президента рассекретил документы НКВД о депортации крымских татар в 1944 году

Генпрокуратура Украины не получала запросы от США относительно помощи в расследовании дел компании "Burisma"

В Вильнюсе задержан экс-глава правления ГПЗКУ Вовчук, разыскивавшийся с 2017 года

Рада создала ВСК по расследованию взрывов на складах боеприпасов в 2014-2018 годах

На Николаевской таможне проходят обыски

ПОСЛЕДНЕЕ

Офис президента рассекретил документы НКВД о депортации крымских татар в 1944 году

В НАТО отметили ориентированность на результат правительства Украины

Генпрокуратура Украины не получала запросы от США относительно помощи в расследовании дел компании "Burisma"

В Вильнюсе задержан экс-глава правления ГПЗКУ Вовчук, разыскивавшийся с 2017 года

Рада создала ВСК по расследованию взрывов на складах боеприпасов в 2014-2018 годах

Глава МИД Финляндии накануне своего визита в Украину: Хельсинки готовят EUR600 тыс. для разминирования Донбасса

Армянский премьер летал в США на самолете, принадлежащем компании Шуфрича

На Николаевской таможне проходят обыски

ЕС думает о создании нового регулятора для пресечения отмывания средств - FT

Зеленского в пятницу ждут в Тернопольской области, где он представит нового главу ОГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА