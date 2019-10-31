Вопрос о сроках "нормандского" саммита остается открытым – Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг появившиеся в СМИ сообщения о достигнутом между странами "нормандской четверки" понимании по поводу возможности проведения саммита до конца ноября.
"Никакого понимания нет, это пустое сообщение", - сказал Песков телеканалу "Дождь" в четверг.
Таким образом он прокомментировал сообщение СМИ о том, что лидеры "нормандской четверки" могут встретиться в Париже до конца ноября.
В "нормандскую четверку" по урегулированию ситуации в Донбассе входят Украина, Германия, Франция, Россия.