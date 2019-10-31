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14:37 31.10.2019

Зеленского в пятницу ждут в Тернопольской области, где он представит нового главу ОГА

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Зеленского в пятницу ждут в Тернопольской области, где он представит нового главу ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 1 ноября, осуществит рабочий визит в Тернопольскую область, сообщает пресс-служба Тернопольской областной государственной администрации (ОГА).

Согласно программе на сайте Тернопольской ОГА, Зеленский в 11:30 примет участие в рабочем совещании и представит нового главу Тернопольской областной государственной администрации.

Кроме того, в 13:20 президент ознакомится с ходом строительства и перспективами развития Центра гребли и водных видов спорта "Водная арена Тернополь", расположенного в с.Белая.

Как сообщалось, Кабинет министров одобрил проект указа президента Украины о назначении главы Тернопольской областной государственной администраций.

Согласно сообщению пресс-службы Кабмина, правительством рассмотрен проект указа президента о назначении на должность главы Тернопольской ОГА - Игоря Сопеля.

Теги: #тернопольская_область #зеленский
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