Зеленского в пятницу ждут в Тернопольской области, где он представит нового главу ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 1 ноября, осуществит рабочий визит в Тернопольскую область, сообщает пресс-служба Тернопольской областной государственной администрации (ОГА).

Согласно программе на сайте Тернопольской ОГА, Зеленский в 11:30 примет участие в рабочем совещании и представит нового главу Тернопольской областной государственной администрации.

Кроме того, в 13:20 президент ознакомится с ходом строительства и перспективами развития Центра гребли и водных видов спорта "Водная арена Тернополь", расположенного в с.Белая.

Как сообщалось, Кабинет министров одобрил проект указа президента Украины о назначении главы Тернопольской областной государственной администраций.

Согласно сообщению пресс-службы Кабмина, правительством рассмотрен проект указа президента о назначении на должность главы Тернопольской ОГА - Игоря Сопеля.