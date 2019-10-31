Зеленский утвердил состав делегации для переговоров между Украиной и Боснией и Герцеговиной о взаимной правовой помощи по гражданским делам

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил состав делегации Украины для участия в переговорах между Украиной и Боснией и Герцеговиной по подготовке проекта Договора между Украиной и Боснией и Герцеговиной о взаимной правовой помощи по гражданским делам.

Согласно указу №786/2019 от 30 октября, обнародованном на сайте президента в среду вечером, Зеленский назначил главой делегации заместителя Министра юстиции Украины Валерию Коломиец.

В состав комиссии также вошли: начальник отдела международных договоров и официальных переводов Департамента международного права МИД Украины Сергей Коледов, заведующий отделом по вопросам военного законодательства и международного права Главного управления законодательства по вопросам государственного строительства Директората по вопросам правовой политики Офиса президента Украины Людмила Марченко, заместитель начальника управления - начальник отдела заключения договоров о правовой помощи Управления международной правовой помощи Департамента международного права Минюста Украины Людмила Руда и заместитель директора департамента - начальник управления международной правовой помощи Департамента международного права Минюстиции Украины Екатерина Шевченко.

Также глава государства данным указом разрешил главе делегации вносить в случае необходимости изменения в состав делегации, привлекая к ее работе членов Экспертной комиссии по подготовке проектов международных договоров Украины о правовых отношениях и правовой помощи по гражданским, уголовным делам, образованной Указом президента Украины от 24 июня 2010 года № 724.

Вместе с тем Зеленский для служебного пользования утвердил директивы делегации Украины.

На Кабмин положено решение вопроса финансового обеспечения проведения переговоров.