В Харькове дали тепло в 80% домов

По состоянию на 15:00 среды в Харькове к отоплению подключено 80% домов и объектов социально-культурной сферы, сообщает пресс-служба горсовета со ссылкой на КП "Харьковские тепловые сети".

"Тепло уже включено в 77% жилых домов коммунальной формы собственности, домов "Харьковспецстрой" и ЧП "Град", в 91% домов ЖСК и ОСМД, в 74% ведомственного жилого фонда. К отоплению подключены 94% лечебных учреждений, в т. ч. 98% больниц, 98,6% детских садов, 99,5% школ, 87% объектов культуры", - говорится в сообщении.

По информации синоптиков, в четверг в городе ожидается похолодание. Температура воздуха ночью опустится до 2-4 градуса мороза, днем – до 1-3 градуса тепла