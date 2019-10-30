Великобритания хочет расширить помощь украинским ветеранам

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заверила в желании своего правительства расширить помощь украинским ветеранам, сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"Мы почти 5 лет сосредоточивали свои усилия на гуманитарной помощи ветеранам, внутренне перемещенным лицам, тем, кто живет на временно оккупированной территории. Сейчас мы хотим расширить спектр своей помощи. Мы оставляем гуманитарное направление и вместе с тем, хотим приобщиться к развитию Минветеранов, усилить институциональные возможности", - приводит слова Симмонс пресс-служба ведомства.

В свою очередь министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда обозначила те направления, которые сейчас нуждаются в такой международной поддержки. По ее словам, проект ветеранских пространств необходимо внедрять в каждом регионе страны. Она добавила, что этот проект недавно был представлен представителям Трастового фонда НАТО.

"Мы были бы благодарны бы вы активно включились в деятельности этого Трастового фонда и помогли в конечном итоге реализовать этот важный и полезный каждому ветерану, каждому его родственнику проект по всей стране. Также мы планируем запуск Проектного офиса нашего министерства, и ваша поддержка в этом направлении также пригодится", - отметила Коляда.