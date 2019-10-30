После лишения нардепов неприкосновенности процедура привлечения их к уголовной ответственности будет почти обычной - Рябошапка

Со вступлением в силу закона о лишении народных депутатов Украины неприкосновенности процедура привлечения парламентариев к уголовной ответственности будет обычной, но с некоторыми особенностями, прописанными в законопроекте, принятие которого ожидается в ближайшее время, отмечает генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

"Она (процедура привлечения к ответственности депутатов - ИФ) будет самой обычной, как и для простых людей... Но будут определенные особенности, связанные с привлечением к уголовной ответственности. Он будут определены новым законопроектом, который уже зарегистрирован в раде и будет принят", - рассказал генпрокурор журналистам в среду в Киеве.

Так, по его словам, это будет касаться особенностей регистрации сообщения о поступлении, совершенном народным депутатом, особенностей уведомления его о подозрении.

"Гарантии будут приблизительно такими, как в отношении адвокатов, но это не будет неприкосновенность", - пояснил Рябошапка.