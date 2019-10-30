События

16:44 30.10.2019

СБУ вывела из ОРДЛО ценного свидетеля преступлений вооруженной агрессии РФ в Украине

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СБУ вывела из ОРДЛО ценного свидетеля преступлений вооруженной агрессии РФ в Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) в результате проведения спецоперации вывела на подконтрольную украинской власти территорию бывшего представителя спецподразделения так называемого "Центра специальных операций МГБ ДНР".

"Мужчина стал свидетелем преступлений террористов, в том числе незаконного содержания и пыток пленных военнослужащих Вооруженных Сил Украины, а также противоправной деятельности российских спецслужб. Впоследствии он выразил готовность оставить ОРДО для предоставления украинским контрразведчикам этой информации", - сообщает пресс-центр СБУ в среду.

Так, правоохранители выяснили, что бывший участник незаконных вооруженных формирований (НВФ) не брал непосредственного участия в боевых действиях, не совершал других тяжких и особо тяжких преступлений. Отмечается, что структура т.н. т.н. МГБ ДНР была создана спецслужбами РФ и полностью ими контролируется.

"Суд, который учел предоставленную информацию и помощь следствию, освободил его от уголовной ответственности", - сказано в сообщении.

Теги: #рф #сбу #свидетельствование #ордло
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