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11:22 30.10.2019

Более половины украинцев за введение рынка земли, но почти 70% против разрешения иностранцам покупать землю

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Более половины украинцев за введение рынка земли, но почти 70% против разрешения иностранцам покупать землю

Более половины населения Украины поддерживают введение рынка земли в стране, свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Согласно результатам опроса, обнародованным в среду, 22% респондентов - за скорейшее открытие рынка, 10% - за то, чтобы это было через год, 21% - через несколько лет. Наряду с этим 28% респондентов против введения рынка земли вообще когда-либо.

В то же время, большинство (69%) против предоставления разрешения иностранцам покупать землю когда-либо. Лишь 7% за, то чтобы это было в ближайшее время, 4% - через год, 8% – через несколько лет. Среди тех, кто поддерживает введение рынка земли – половина против продажи ее иностранцам.

68% опрошенных считают, что в случае открытия рынка землю можно продавать фермерам, которые работают на ней, 61% - всем гражданам Украины, около 40% – государственным компаниям и отечественным агрохолдингам. В то же время продажу земли сельскохозяйственного назначения иностранцам или иностранным компаниям поддерживают около 10% (против – 82% опрошенных).

Более половины опрошенных (53%) не поддерживают отмену моратория на куплю/продажу земель сельскохозяйственного назначения, 31% - поддерживают. Среди последних почти половина - владельцы паев, которые обрабатывают их самостоятельно.

70% считают, что владельцы земельных паев должны получить право продавать / дарить их, но исключительно отечественным компаниям или гражданам Украины. Две трети за то, чтобы граждане Украины имели право свободно покупать земли сельскохозяйственного назначения. 60% одобряют идею предоставления права земельным собственникам получать кредит в банке под залог своих паев. Примерно столько же (57%) поддерживают идею установления ограничения на максимальную площадь земли с/х назначения в собственности одного лица.

Опрос проводился 24-27 октября среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность - 2000 респондентов. Метод - личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,2%.

Теги: #рынок_земли #опрос
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