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15:27 29.10.2019

Кишинев объявил молдавского олигарха Плахотнюка в международный розыск

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Бывший лидер Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк объявлен в международный и межгосударственный розыск, сообщила во вторник пресс-служба Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдовы.

"Ввиду игнорирования повестки, направленной антикоррупционными прокурорами, неявки в орган уголовного преследования гражданин Владимир Плахотнюк Георге (1966 года рождения), первоначально объявленный в национальный розыск, и в отношении которого была заявлена мера пресечения - превентивный арест, был объявлен в международный и межгосударственный розыск Национальным центром по борьбе с коррупцией", - говорится в пресс-релизе НЦБК.

Плахотнюк покинул Молдову 14 июня сразу после объявления Демпартии о переходе в оппозицию в Молдове. После этого он подал в отставку с председателя этой партии, а в конце июля отказался от депутатского мандата.

Прокуратура Молдовы возбудила против него уголовные дела по обвинению в отмывании и участии в краже денег из банковской системы Молдовы. Молдавский суд 11 октября выдал ордер на арест Плахотнюка.

В России против Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел.

Теги: #розыск #молдова #плахотнюк
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