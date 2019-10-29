Спецпредставитель ОБСЕ подтверждает возобновление разведения сил в Золотом

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик подтвердил начало разведения сил и средств в Золотом.

"Стороны только что возобновили разведение сил и средств в Золотом. Ими пущены белые и зеленые сигнальные ракеты, подтверждающие их готовность к этому", - заявил Сайдик, которого цитирует госагентство БелТА.

Спецпредставитель ОБСЕ также проинформировал, что стороны конфликта сегодня на заседании ТКГ продолжат переговоры о возобновлении разведения сил и средств в Петровском.

Во вторник в Минске пройдет очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В белорусской столице уже проводят переговоры рабочие подгруппы.