События

14:54 29.10.2019

Спецпредставитель ОБСЕ подтверждает возобновление разведения сил в Золотом

1 мин читать
Спецпредставитель ОБСЕ подтверждает возобновление разведения сил в Золотом

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик подтвердил начало разведения сил и средств в Золотом.

"Стороны только что возобновили разведение сил и средств в Золотом. Ими пущены белые и зеленые сигнальные ракеты, подтверждающие их готовность к этому", - заявил Сайдик, которого цитирует госагентство БелТА.

Спецпредставитель ОБСЕ также проинформировал, что стороны конфликта сегодня на заседании ТКГ продолжат переговоры о возобновлении разведения сил и средств в Петровском.

Во вторник в Минске пройдет очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В белорусской столице уже проводят переговоры рабочие подгруппы.

Теги: #оос #обсе #сайдик #разведение_сил
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:56 29.10.2019
ДРГ боевиков обстреляла беспилотник СММ ОБСЕ на Донбассе – пресс-центр ООС

ДРГ боевиков обстреляла беспилотник СММ ОБСЕ на Донбассе – пресс-центр ООС

13:48 29.10.2019
В районе Золотого в полдень началось зеркальное разведение сторон – пресс-центр ООС

В районе Золотого в полдень началось зеркальное разведение сторон – пресс-центр ООС

12:56 29.10.2019
Аваков: Вряд ли Украина сможет достичь путем переговоров хорошего мира с Россией

Аваков: Вряд ли Украина сможет достичь путем переговоров хорошего мира с Россией

11:38 29.10.2019
Глава МИД Украины сообщил о начале разведения сил в Золотом, следующим будет Петровское

Глава МИД Украины сообщил о начале разведения сил в Золотом, следующим будет Петровское

11:03 29.10.2019
Аваков: активисты-атошники в Золотом пока не нарушали закон

Аваков: активисты-атошники в Золотом пока не нарушали закон

07:24 29.10.2019
Боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

16:25 28.10.2019
Полицейские и военные проверили здание, где размещены представители Нацкорпуса в зоне ООС

Полицейские и военные проверили здание, где размещены представители Нацкорпуса в зоне ООС

13:01 28.10.2019
Если Зеленский заставит исполнять свои приказы, можно будет говорить о подготовке к разведению сил в Донбассе и саммиту "четверки" – Кремль

Если Зеленский заставит исполнять свои приказы, можно будет говорить о подготовке к разведению сил в Донбассе и саммиту "четверки" – Кремль

12:52 28.10.2019
Разумков надеется на принятие закона о соцгарантиях для добровольцев АТО/ООС

Разумков надеется на принятие закона о соцгарантиях для добровольцев АТО/ООС

07:28 28.10.2019
Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, не тронув участки разведения, украинские военные не пострадали

Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, не тронув участки разведения, украинские военные не пострадали

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В районе Золотого в полдень началось зеркальное разведение сторон – пресс-центр ООС

НАБУ и САП проводят обыски у экс-нардепа Дубневича во Львовской области

Глава МИД Украины сообщил о начале разведения сил в Золотом, следующим будет Петровское

Правительство усилило безопасность в акватории Азовского моря

В Донецкой области на территории одной из шахт произошел пожар

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский посетил открытие Центра развития стартапов 1991 Mariupol

Генсек НАТО Столтенберг 31 октября выступит в Верховной Раде

Новая украинская школа реализует системный подход к изучению иностранных языков - Минобразования

В Одессу с недельным визитом зашли 4 корабля ВМС стран НАТО – Минобороны

Альпинист из Непала побил мировой рекорд, покорив все "восьмитысячники" мира менее чем за семь месяцев

В Украине продолжает холодать

В Киеве проходит внеочередной съезд судей

Зеленский: верю, что расследование громких коррупционных дел и резонансных убийств будут доведены до конца

НАБУ и САП проводят обыски у экс-нардепа Дубневича во Львовской области

Более 55тыс. взрывоопасных предметов пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили с начала года

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА