Противостояние сторонников власти и оппозиции продолжается в Боливии уже вторую неделю

Гражданское противостояние, начавшееся после оглашения результатов президентских выборов, продолжается уже вторую неделю в Боливии, сообщила в понедельник местная пресса.

Марш горняков в защиту избранного президента страны Эво Моралеса прошел в Ла-Пасе, участники шествия забрасывали оппонентов динамитными шашками, скандируя: "Правые не пройдут!", сообщают СМИ.

По их данным, в пригородах Ла-Паса люди сооружают баррикады, перекрывая движение на улицах. Сообщается о потасовках между сторонниками и противниками Эво Моралеса.

Также местная пресса информирует о том, что в городе Кочабамбе многие поддержали бессрочную забастовку с требованием проведения второго тура выборов. В городе остановлено междугороднее автобусное сообщение, закрыты магазины. Из-за сложной ситуации учителя предлагают отменить занятия в школах.

Сообщается также о поддержке забастовки и в другом крупном боливийском городе Санта-Крусе. Представители провозглашенного избранным президентом страны Эво Моралеса и его основного оппонента Карлоса Месы обвиняют друг друга в разжигании насилия.

Вице-президент страны Альваро Гарсиа-Линера назвал Месу "злобным и коварным лжецом", в то время как Меса, обвинив руководство страны в мошенничестве, заявил, что "правительство полностью ответственно за насильственные действия".

Сам Моралес ранее заявил, что оппозиция готовит государственный переворот.

По данным Высшего избирательного суда (избирательной комиссии) Боливии, Моралес на выборах президента 20 октября получил 47,07%, а Меса - 36,51% голосов. Отрыв в более чем 10 процентных пунктов позволяет объявить Моралеса победителем в первом туре.

Меса и его сторонники заявляют о фактах мошенничества и требуют проведения второго тура, не принимая результаты первого.

В ночь на 22 октября в ряде городов Боливии начались беспорядки, участники которых обвинили власти в мошенничестве на выборах президента.

В Организации американских государств и в ЕС полагают, что лучшим исходом для проведения ситуации в Боливии в норму стал бы второй тур выборов.