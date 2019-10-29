События

08:40 29.10.2019

Противостояние сторонников власти и оппозиции продолжается в Боливии уже вторую неделю

2 мин читать

Гражданское противостояние, начавшееся после оглашения результатов президентских выборов, продолжается уже вторую неделю в Боливии, сообщила в понедельник местная пресса.

Марш горняков в защиту избранного президента страны Эво Моралеса прошел в Ла-Пасе, участники шествия забрасывали оппонентов динамитными шашками, скандируя: "Правые не пройдут!", сообщают СМИ.

По их данным, в пригородах Ла-Паса люди сооружают баррикады, перекрывая движение на улицах. Сообщается о потасовках между сторонниками и противниками Эво Моралеса.

Также местная пресса информирует о том, что в городе Кочабамбе многие поддержали бессрочную забастовку с требованием проведения второго тура выборов. В городе остановлено междугороднее автобусное сообщение, закрыты магазины. Из-за сложной ситуации учителя предлагают отменить занятия в школах.

Сообщается также о поддержке забастовки и в другом крупном боливийском городе Санта-Крусе. Представители провозглашенного избранным президентом страны Эво Моралеса и его основного оппонента Карлоса Месы обвиняют друг друга в разжигании насилия.

Вице-президент страны Альваро Гарсиа-Линера назвал Месу "злобным и коварным лжецом", в то время как Меса, обвинив руководство страны в мошенничестве, заявил, что "правительство полностью ответственно за насильственные действия".

Сам Моралес ранее заявил, что оппозиция готовит государственный переворот.

По данным Высшего избирательного суда (избирательной комиссии) Боливии, Моралес на выборах президента 20 октября получил 47,07%, а Меса - 36,51% голосов. Отрыв в более чем 10 процентных пунктов позволяет объявить Моралеса победителем в первом туре.

Меса и его сторонники заявляют о фактах мошенничества и требуют проведения второго тура, не принимая результаты первого.

В ночь на 22 октября в ряде городов Боливии начались беспорядки, участники которых обвинили власти в мошенничестве на выборах президента.

В Организации американских государств и в ЕС полагают, что лучшим исходом для проведения ситуации в Боливии в норму стал бы второй тур выборов.

Теги: #президент #боливия #ситуация #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:44 29.10.2019
Британский парламент отверг инициативу Джонсона о досрочных выборах

Британский парламент отверг инициативу Джонсона о досрочных выборах

10:07 28.10.2019
Британский парламент проголосует по предложению о досрочных выборах

Британский парламент проголосует по предложению о досрочных выборах

19:34 27.10.2019
"Левые" и "Альтернатива для Германии" лидируют на региональных выборах в ФРГ

"Левые" и "Альтернатива для Германии" лидируют на региональных выборах в ФРГ

18:36 26.10.2019
Штаб ООС прокомментировал встречу в Золотом Зеленского и "добровольцев"

Штаб ООС прокомментировал встречу в Золотом Зеленского и "добровольцев"

20:54 24.10.2019
Джонсон призовет членов парламента провести досрочные выборы 12 декабря - СМИ

Джонсон призовет членов парламента провести досрочные выборы 12 декабря - СМИ

08:47 22.10.2019
Трюдо вновь возглавит правительство Канады

Трюдо вновь возглавит правительство Канады

01:22 22.10.2019
Цукерберг видит попытки РФ, Ирана и КНР вмешаться в американские выборы 2020 года

Цукерберг видит попытки РФ, Ирана и КНР вмешаться в американские выборы 2020 года

23:37 21.10.2019
Рябошапка отрицает давление президента на работу Генпрокуратуры

Рябошапка отрицает давление президента на работу Генпрокуратуры

20:35 21.10.2019
Зеленский обещает инвесторам прозрачные, понятные и одинаковые правила игры – приглашение на инвестфорум в Мариуполе

Зеленский обещает инвесторам прозрачные, понятные и одинаковые правила игры – приглашение на инвестфорум в Мариуполе

19:56 21.10.2019
Германия не изменит отношение к Украине после разговора Зеленского с Трампом, ЕС продлит санкции к РФ – вице-президент Комитета ассоциации "Украина – ЕС"

Германия не изменит отношение к Украине после разговора Зеленского с Трампом, ЕС продлит санкции к РФ – вице-президент Комитета ассоциации "Украина – ЕС"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве в лаборатории Центральной геофизической обсерватории обнаружен повышенный уровень радиации

Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, не тронув участки разведения, украинские военные не пострадали

Ветераны-добровольцы вывезли свое легальное оружие из Золотого-4 в сопровождении полиции

Зеленский о Золотом: мы сделаем все, чтобы не предать и не оставить наших людей на Донбассе

Трамп подписал документ о намерении выйти из договора по открытому небу - газета

ПОСЛЕДНЕЕ

В Донецкой области на территории одной из шахт произошел пожар

В одной из районных больниц Киева произошел пожар

В Днепре произошел взрыв на маслозаводе

Боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Рассмотрение апелляции на приговор ученому-пенсионеру, осужденному за госизмену, назначено на 18 ноября

На границе с Россией задержан разыскиваемый за наркотики и служебный подлог

Во Львовской области перевернулся автомобиль, пострадали 4 человека

Кабмин отложил вступление в действие нового порядка пересечения линии разграничения на Донбассе

В ОП презентовали идею создания Национального альянса волонтеров при президенте

Совет НАТО отправляется с двухдневным визитом в Украину

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА