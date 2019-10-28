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13:15 28.10.2019

Аэропорт "Киев" имени Сикорского возобновил работу после звонка о минировании

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Аэропорт "Киев" имени Сикорского возобновил работу после звонка о минировании

Международный аэропорт "Киев" имени Сикорского возобновил работу, спецслужбы, отработавшие звонок о минировании, ничего не нашли.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе аэропорта, поисковые действия спецслужб продолжались около 50 минут, после чего аэропорт продолжил работу в штатном режиме.

В аэропорту связывают сложившуюся ситуацию с очередной волной анонимных звонков о минировании объектов по всей Украине.

Теги: #минирование #аэропорт_киев
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