События

06:37 28.10.2019

Побеждающий на выборах президента Аргентины Фернандес готов сотрудничать с уходящим лидером страны

2 мин читать
Побеждающий на выборах президента Аргентины Фернандес готов сотрудничать с уходящим лидером страны

Избранный президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что встретится с проигравшим выборы лидером Маурисио Макри, чтобы обсудить политический переход, сообщают местные СМИ.

"Завтра, как объявил президент, я встречусь с ним, и мы начнем говорить об оставшемся времени, (...) зная, что до 10 декабря президентом является Макри", - заявил Фернандес во время своего выступления перед сторонниками.

Он добавил, что намерен сотрудничать с Макри, чтобы справиться с тяжелой экономической ситуацией в стране.

"Мы будем сотрудничать во всем, в чем можем, потому что единственное, что нас беспокоит, это чтобы аргентинцы перестали страдать раз и навсегда", - сказал Фернандес.

Вновь избранный президент поблагодарил "аргентинский народ, который пошел голосовать" и, таким образом "установил новый порядок для Аргентины".

Ранее действующий президент Аргентины Макри поздравил своего соперника Фернандеса с победой на президентских выборах и пригласил его позавтракать в президентскую резиденцию Casa Rosada.

Согласно предварительным результатам выборов, после подсчета почти 98% бюллетеней Фернандес набирает 48,04% голосов, Макри получает - 40,44%.

Граждане Аргентины в воскресенье проголосовали на парламентских и президентских выборах.

За пост главы государства борются действующий президент Макри и левоцентристский оппозиционер Фернандес.

Экс-руководитель страны Кристина Фернандес де Киршнер в случае победы Фернандеса станет вице-президентом.

Победа в первом туре обеспечена кандидату, согласно местному законодательству, набравшему больше 45%, либо 40%, но с разницей более чем в 10% по отношению к ближайшему сопернику.

Теги: #аргентина #президенты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:48 25.09.2019
Зеленский о "деле сына Байдена": Генпрокурор Украины должен расследовать любые дела

Зеленский о "деле сына Байдена": Генпрокурор Украины должен расследовать любые дела

21:36 25.09.2019
Зеленский на встрече с Трампом: помочь остановить войну на Донбассе могут совместные усилия ЕС и США

Зеленский на встрече с Трампом: помочь остановить войну на Донбассе могут совместные усилия ЕС и США

21:23 25.09.2019
Встреча Зеленского и Трампа проходит в Нью-Йорке

Встреча Зеленского и Трампа проходит в Нью-Йорке

20:04 25.09.2019
Перспективные направления дальнейшего развития двустороннего сотрудничества определили президенты Украины и Египта

Перспективные направления дальнейшего развития двустороннего сотрудничества определили президенты Украины и Египта

22:02 24.09.2019
Зеленский пригласил президента Казахстана посетить Украину

Зеленский пригласил президента Казахстана посетить Украину

19:19 13.09.2019
Зеленский поблагодарил президента Эстонии за поддержку Украины, надеется на развитие экономического сотрудничества между странами

Зеленский поблагодарил президента Эстонии за поддержку Украины, надеется на развитие экономического сотрудничества между странами

06:48 12.09.2019
Трамп обсудил с президентом Мексики ситуацию на границе

Трамп обсудил с президентом Мексики ситуацию на границе

19:20 11.09.2019
Встреча лидеров государств "нормандской четверки" может состояться до конца сентября – посол Франции в Украине

Встреча лидеров государств "нормандской четверки" может состояться до конца сентября – посол Франции в Украине

21:06 09.09.2019
Зеленский в четверг встретится с президентом Финляндии Ниинистё в Киеве

Зеленский в четверг встретится с президентом Финляндии Ниинистё в Киеве

03:14 30.08.2019
Макрон обсудил с Зеленским необходимость прогресса по решению кризиса на востоке Украины

Макрон обсудил с Зеленским необходимость прогресса по решению кризиса на востоке Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, не тронув участки разведения, украинские военные не пострадали

Ветераны-добровольцы вывезли свое легальное оружие из Золотого-4 в сопровождении полиции

Зеленский о Золотом: мы сделаем все, чтобы не предать и не оставить наших людей на Донбассе

Трамп подписал документ о намерении выйти из договора по открытому небу - газета

Трамп объявил о гибели лидера ИГ аль-Багдади

ПОСЛЕДНЕЕ

Законопроект об изменении подходов к патентованию изобретений и полезных моделей не расширит доступ к лекарствам – юрист

Аудит обнаружил в НИР необоснованно большие остатки онкопрепарата, неиспользование оборудования и недостачу компьютеров

Юристы не ожидают позитивных последствий для бизнеса от сокращения количества судей Верховного суда – мнения

Украинские судьи должны научиться сами себя защищать - юрист

Бородянский не собирается применять к хору Веревки админнаказания

В больнице Чернигова с подозрением на гепатит "А" находится 15 учеников

Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, не тронув участки разведения, украинские военные не пострадали

В Харькове полиция сообщила о подозрении в совершении служебной халатности экс-чиновнику ХОГА

В Тбилиси из Госфильмофонда РФ возвращены 17 грузинских фильмов

Семь нелегалов были задержаны на окраине Киева

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА