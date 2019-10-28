Побеждающий на выборах президента Аргентины Фернандес готов сотрудничать с уходящим лидером страны
Избранный президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что встретится с проигравшим выборы лидером Маурисио Макри, чтобы обсудить политический переход, сообщают местные СМИ.
"Завтра, как объявил президент, я встречусь с ним, и мы начнем говорить об оставшемся времени, (...) зная, что до 10 декабря президентом является Макри", - заявил Фернандес во время своего выступления перед сторонниками.
Он добавил, что намерен сотрудничать с Макри, чтобы справиться с тяжелой экономической ситуацией в стране.
"Мы будем сотрудничать во всем, в чем можем, потому что единственное, что нас беспокоит, это чтобы аргентинцы перестали страдать раз и навсегда", - сказал Фернандес.
Вновь избранный президент поблагодарил "аргентинский народ, который пошел голосовать" и, таким образом "установил новый порядок для Аргентины".
Ранее действующий президент Аргентины Макри поздравил своего соперника Фернандеса с победой на президентских выборах и пригласил его позавтракать в президентскую резиденцию Casa Rosada.
Согласно предварительным результатам выборов, после подсчета почти 98% бюллетеней Фернандес набирает 48,04% голосов, Макри получает - 40,44%.
Граждане Аргентины в воскресенье проголосовали на парламентских и президентских выборах.
За пост главы государства борются действующий президент Макри и левоцентристский оппозиционер Фернандес.
Экс-руководитель страны Кристина Фернандес де Киршнер в случае победы Фернандеса станет вице-президентом.
Победа в первом туре обеспечена кандидату, согласно местному законодательству, набравшему больше 45%, либо 40%, но с разницей более чем в 10% по отношению к ближайшему сопернику.