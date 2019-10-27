Зеленский о Золотом: мы сделаем все, чтобы не предать и не оставить наших людей на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что власть сделает все, чтобы "не предать и не оставить наших людей на Донбассе" при решении вопроса о разведении сил на линии соприкосновения.

"2 дня в Золотом. Там, где люди живут прямо на линии фронта. Там, где обстрелы – не тема митингов, а круглосуточная угроза жизни пожилых людей и детей. Там, где всех объединяют надежды на мир. Искренние встречи, откровенные разговоры, общие надежды. Мы сделаем все, чтобы не предать и не оставить наших людей в Донбассе", - написал он на своей странице в Facebook в воскресенье в комментарии к видеосюжету о своей двухдневной поездке в Золотое Луганской области.