Разумков надеется, что информация о возможном заинтересованном голосовании в финансовом комитете не подтвердится

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется, что информация о возможном заинтересованном голосовании членов парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики не подтвердится.

"Я надеюсь, что эта информация не подтвердится", – сказал Разумков в интервью программе "Факты недели", обнародованном в воскресенье в эфире телеканала ICTV.

При этом он отметил, что если данная информации подтвердится, то ей должны заниматься правоохранительные органы.

"Должно быть наказание и на это не должен влиять Разумков … или кто-то другой. Должны работать правоохранительные органы, должны работать антикоррупционные органы и, если будет доказано, материалы будут переданы в суд", – добавил спикер.

Разумков также считает, что тестирование народных депутатов из финансового комитета на полиграфе не должно быть публичным.

"Мне кажется, что это немного слишком публично происходит. Это все- таки не шоу, это должно быть вопросом работы правоохранительных органов", - сказал Разумков.