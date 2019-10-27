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14:45 27.10.2019

В начале грядущей недели на Украину с запада придет похолодание, ожидаются небольшие дожди, туманы рассеются

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В начале грядущей недели на Украину с запада придет похолодание, ожидаются небольшие дожди, туманы рассеются

В ближайшие сутки, 28 октября, погода в Украине начнет меняться: на западные области ожидается перемещение более прохладного и влажного воздуха, в дальнейшем же по всей Украине существенно похолодает, туманы прекратятся.

Как сообщает Укргидрометцентр, в понедельник существенные осадки не предвидятся, лишь в западных областях днем пройдет небольшой дождь. В южной части ночью и утром еще местами сохранятся туманы. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 14-19°, в западных и северных областях 8-13°.

В Киеве - без существенных осадков, температура ночью 7-9°, днем 11-13°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 28 октября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 20,7 градуса тепла в 2013 году, самая низкая ночью – на отметке 12,3 градуса мороза в 1912 году.

Во вторник, 29 октября, в Украине местами небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом. Ветер западный с переходом на северный, 5-10 м/с. Понижение температуры ночью до 1-6° тепла, днём до 5-10°, на юге и востоке еще сравнительно тепло: ночью 4-9°, днем 11-16°.

В Киеве 29 октября местами небольшой дождь, ветер западный с переходом на северный, 5-10 м/с. Понижение температуры ночью до 4-6° тепла, днем до 7-9°.

Теги: #укргідрометцентр #погода
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