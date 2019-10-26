Зеленский второй день находится в Золотом, общается с военными и местными жителями

Президент Украины Владимир Зеленский после возвращения из Японии направился на Донбасс, уже второй день он находится в н.п. Золотое (Луганская обл.), где и заночевал.

"В Золотом президент пообщался с местными жителями и военными, чтобы узнать настроения по вопросу разведения войск", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе президента.

Как известно, основное условие начала процесса разведения войск на двух участках на линии соприкосновения - соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение 7 дней.