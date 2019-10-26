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12:39 26.10.2019

Жертвами массовых протестов в Ираке стали более 40 человек

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Жертвами массовых протестов в Ираке стали более 40 человек

Число жертв в результате акций протестов в Ираке возросло до 42 человек, сообщило в субботу агентство Associated Press со ссылкой на источники, близкие к властям.

Ранее сообщалось о 23 погибших.

По последним данным, 12 человек погибли в пятницу в городе Эд-Дивания в результате пожара, который они устроили во время штурма военного объекта. Тела погибших обнаружили в субботу.

Накануне жители Ирака, недовольные политикой правительства Ирака, вышли на улицы Багдада, а также городов Эд-Дивания и Эн-Насирия.

В субботу демонстранты собираются в столице Ирака Багдаде, в настоящее время сообщений о стычках с властями нет.

Протестные акции в Ираке начались 1 октября. Вначале ее участники требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, однако затем стали звучать требования демонтажа нынешней политической системы. Впоследствии премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди обещал провести серию реформ.

Теги: #ирак #жертвы #протесты
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