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09:57 26.10.2019

США приостанавливают перелеты в аэропорты Кубы, за исключением Гаваны

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Власти США распорядились приостановить перелеты американских авиакомпаний в аэропорты Кубы, оставив рейсы только в Гавану, сообщает Государственный департамент США.

"По запросу госсекретаря министерство транспорта приостановило до дальнейших распоряжений запланированные перелеты между аэропортами США и международными аэропортами Кубы, за исключением Международного аэропорта Гаваны имени Хосе Марти", - говорится в сообщении госдепа США.

Такие меры США предпринимают, чтобы "не позволить кубинскому режиму зарабатывать на американских авиаперевозках" средства, которые власти Кубы используют "в репрессиях против граждан Кубы и в поддержке Николаса Мадуро в Венесуэле", заявляет Госдеп.

"Приостанавливая перелеты, (...) США препятствуют тому, чтобы кубинский режим получил доступ к твердой валюте от американских путешественников, которые останавливаются в подконтрольных властям гостиницах, посещают принадлежащие государству достопримечательности и другими способами пополняют казну кубинского режима", - говорится в сообщении Государственного департамента.

Приостанавливаются перелеты американских авиакомпаний в девять аэропортов Кубы. Американским авиакомпаниям дается 45 дней на выполнение предписания.

Теги: #сша #авиарейсы #куба
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