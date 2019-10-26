Украина планирует открытие офиса инноваций в Иерусалиме во исполнение договоренностей между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Украина и Израиль становятся ближе – важное событие. По результатам договоренностей президента Зеленского с премьер-министром Израиля планируем открытие офиса инноваций в Иерусалиме, который вместе с посольством Украины в Тель-Авиве будет помогать новым индустриям двух стран находить партнеров", - написал он в своем Twitter в пятницу.