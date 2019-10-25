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12:56 25.10.2019

Боевики с полуночи трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе, ранен один боец ВСУ

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Боевики с полуночи трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе, ранен один боец ВСУ

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в пятницу осуществили три обстрела позиций операции Объединенных сил, ранение получил один украинский военнослужащий, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала суток до 12:30 российско-оккупационные войска осуществили 3 обстрела на Луганском направлении. (…) В медицинское учреждение эвакуирован один военнослужащий из состава Объединенных сил, который получил ранение в результате вражеского обстрела", - сказал спикер Минобороны Максим Праута на брифинге в Киеве.

Так, с 6 утра противник из стрелкового оружия вел огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил вблизи Хутора Вильный.

Кроме того, из автоматических гранатометов боевики обстреляли позиции украинских военнослужащих неподалеку населенных пунктов Новозвановка и Луганское.

Теги: #всу #оос #минобороны #обстрел
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