Боевики с полуночи трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе, ранен один боец ВСУ

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в пятницу осуществили три обстрела позиций операции Объединенных сил, ранение получил один украинский военнослужащий, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала суток до 12:30 российско-оккупационные войска осуществили 3 обстрела на Луганском направлении. (…) В медицинское учреждение эвакуирован один военнослужащий из состава Объединенных сил, который получил ранение в результате вражеского обстрела", - сказал спикер Минобороны Максим Праута на брифинге в Киеве.

Так, с 6 утра противник из стрелкового оружия вел огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил вблизи Хутора Вильный.

Кроме того, из автоматических гранатометов боевики обстреляли позиции украинских военнослужащих неподалеку населенных пунктов Новозвановка и Луганское.