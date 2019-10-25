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01:15 25.10.2019

Холодницкий: депутатскую неприкосновенность нужно снять до конца, а не частично

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Холодницкий: депутатскую неприкосновенность нужно снять до конца, а не частично

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подчеркивает необходимость "окончательного, а не частичного" снятия неприкосновенности с народных депутатов Украины.

"Депутатскую неприкосновенность нужно снять, до конца, не частично, а до конца. Потому что на следующей неделе, скорее всего, мы снова пойдем уже с генеральным прокурором Рябошапкой в регламентный комитет Верховной Рады с представлением по одному действующему народному депутату, и снова увидим там квазисудебный процесс об основаниях для вообще внесения представления", - сказал он в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

Холодницкий указал, что учитывая "эпопею со снятием депутатской неприкосновенности", НАБУ и САП сейчас фактически ограничены в проведении любых негласных следственно-розыскных действий, например, по свежему делу о возможном получении взятки в размере $30 тыс. действующими народными депутатами из фракции "Слуга народа", которые являются членами комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике.

Теги: #нардепы #сап #неприкосновенность
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