События

01:09 24.10.2019

По решению властей Испании останки Франко будут эксгумированы и перенесены на новое место захоронения

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Церемония эксгумации и перезахоронения останков бывшего руководителя Испании Франсиско Франко пройдет в четверг в Долине Павших близ Мадрида.

Начало процедуры намечено на 10:30 местного времени (11:30 мск).
Ожидается, что на ней будут присутствовать 22 родственника Франко. В то же время в сам момент эксгумации будет позволено присутствовать лишь двум родственникам. Кроме них за процедурой будут наблюдать министр юстиции Испании Долорес Дельгадо и двое представителей канцелярии премьер-министра.
Гроб с телом покойного в момент эксгумации будет закрыт ширмой, поскольку власти, несмотря на просьбу семьи, отказались покрыть его флагом Испании.
Процедуру эксгумации проведут один судебный следователь и шесть сотрудников похоронного бюро - их имена не разглашаются, ввиду угроз, поступивших со стороны испанских ультраправых.
Плита весом в полторы тонны, накрывающая могилу Франко, будет перемещена с помощью крана. Место, куда ее переместят, также не раскрывается из соображений безопасности. Останки Франко будут помещены в новый гроб, поскольку нынешний уже находится в плохом состоянии. При этом заключения судмедэкспертов о том, что эксгумации подвергаются именно останки Франко, не потребуется, поскольку люди, занимавшие в 1975 году на момент смерти Франко посты министра юстиции и главного королевского нотариуса, заверили, что останков никого другого в этой могиле находиться не может.
Затем гроб без каких-либо государственных символов, хотя семья и настаивала на этом, родственники вынесут на плечах из базилики на открытое пространство, где будет отслужена месса.
В правительстве заявили, что подготовлено несколько планов транспортировки останков на новое место захоронения, однако объявлено лишь об одном - на вертолете, что займет в зависимости от погоды от 10 до 15 минут. При этом по маршруту следования вертолета будет закрыто воздушное пространство. Кроме двух вертолетов, одного основного и одного запасного, также подготовлены два катафалка на случай перемещения останков по земле. Сопровождение будут осуществлять служащие Гражданской гвардии Испании.
Стоимость эксгумации и перемещения останков Франко оценивается в 63 тыс. евро, из них 40 тыс. ушло на обустройство новой могилы.
Базилика, где находится нынешняя могила Франко, по решению испанских властей закрыта для посетителей с конца прошлой недели "вплоть до момента эксгумации".
Ранее сообщалось, что правительство Испании заключило контракт с похоронным бюро, сотрудники которого произведут перенос останков. Работы по эксгумации будут проводить государственные служащие.
Верховный суд Испании в конце сентября вынес окончательный вердикт в поддержку плана правительства страны о переносе останков Франко с места его нынешнего захоронения в Долине Павших близ Мадрида на кладбище Мингоррубио в мадридском районе Пардо, где похоронена его супруга.
15 февраля родственникам Франко был дан двухнедельный срок на определение места захоронения его останков после планируемой эксгумации. При этом в правительстве Испании заявили, что в соответствии с принятым постановлением эксгумация останков Франко будет проведена с согласия его семьи или без него, пообещав провести эту процедуру с уважением и достоинством.
Внуки Франко неоднократно заявляли о желании перенести его останки после планируемой эксгумации из могилы в Долине Павших в крипту собора Альмудена в Мадриде, но испанское правительство отказало в удовлетворении этой просьбы, сославшись на проблемы с обеспечением безопасности.
Представители правительства обосновывают свою позицию тем, что Долина Павших, где сейчас захоронен Франко, должна стать местом примирения после кровопролитной гражданской войны, а не местом поклонения диктатору. Кроме того, они отметили необходимость перезахоронения тем, что Франко не погиб в бою, а скончался естественной смертью.
Франко пришел к власти по итогам гражданской войны 1936-1939 годов, с одной стороны которого выступали фалангисты - силы Франко, а с другой - республиканцы. Франко руководил страной как каудильо Испанского государства в период с 1939 до смерти в 1975 году. После его кончины в стране была восстановлена монархия. В последующие годы в испанском обществе обе стороны конфликта приняли негласное правило не вспоминать былое, в связи с чем вплоть до недавнего времени вопрос о перезахоронении останков Франко настолько серьезного развития не приоб

Теги: #испания
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