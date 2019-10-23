НАПК направило в суд админпротокол в отношении члена Высшего совета правосудия Комкова

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) направило в суд админпротокол в отношении члена Высшего совета правосудия Владимира Комкова за декларирование недостоверных сведений.

Как сообщает пресс-служба НАПК в среду, по результатам полной проверки декларации Комкова за 2017 год, агентство установило декларирование недостоверных сведений на общую сумму более 192 тыс. грн, что превышает 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, и является признаком правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"Декларант недостоверно указал размер полученной за отчетный период пенсии и доход от предоставления имущества в аренду, который отличается от достоверного на общую сумму более 72 тыс. грн, а также отметил недостоверные сведения о размере своего финансового обязательства на сумму 126,9 тыс. грн", - сказано в сообщении.