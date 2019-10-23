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09:21 23.10.2019

Полиция установила личности погибших при взрыве гранаты в центре Киева

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Полиция установила личности погибших при взрыве гранаты в центре Киева

Правоохранители установили личности погибших при взрыве гранаты в центре Киева на ул. Пушкинской, передает "Радио Свобода".

"Один из погибших в результате взрыва в центре Киева, 1966 года, проходил службу на Донбассе (с 2014 года), другой - охранник офисного здания, возле которого произошел взрыв, 1977 года", - сообщил заместитель начальника Главного управления Нацполиции Украины в столице Герман Приступа.

Он также подтвердил, что взорвалась граната.

По словам правоохранителя, пострадавшая девушка находилась на расстоянии 30 метров от места взрыва, у нее легкие телесные повреждения и в настоящее время ее жизни ничего не грозит.

"Опрашиваем свидетелей, конфликта никто не видел... Открыли производство по статье "умышленное убийство". Видим по видео, которое есть у нас в распоряжении, что они разговаривали", - сказал Приступа.

Других подробностей он не привел.

По информации "24 канала", старшего из погибших звали Виктор Дегтярев. Во время участия в АТО на Донбассе он был командиром подразделения "Купол" с позывным "Сенсей". Он был регулярным посетителем заведения ProRock, рядом с которым и произошел взрыв.

Теги: #киев #взрыв #граната #полиция
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