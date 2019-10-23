События

01:03 23.10.2019

Полиция устанавливает причины взрыва в центре Киева

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Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва в центре Киева на улице Пушкинской, в результате которого два человека погибли, и одна девушка пострадала, сообщил отдел коммуникации столичной Национальной полиции.

"Около 23:00 в Шевченковское управление полиции поступило сообщение о том, что мужчина услышал взрыв на улице Пушкинской. В результате погибло двое мужчин, девушку с телесными повреждениями госпитализировали", - говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента и решают вопрос о предоставлении правовой квалификации данной события.

Ранее интернет-издание "Киев оперативный" сообщало, что взрыв произошел около 22:00 на ул. Пушкинской, 34 вблизи входа в здание.

По информации СМИ, произошел конфликт между охранником и военным, проходившим службу на востоке Украины. Затем последний достал гранату, которая взорвалась у него в руке. По словам свидетелей, они услышали звук как лопнул шарик и после него раздался взрыв.

 

Теги: #киев #взрыв #украина #полиция #центр
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