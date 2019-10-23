С вечера 23 октября ограничат движение транспорта на ул. Малевича в Киеве

С вечера среды, 23 октября, до утра четверга ограничат движение транспорта на ул. Малевича в Киеве в связи с восстановлением дорожного покрытия, сообщила пресс-служба КК "Киевавтодор".

"На ул. К. Малевича ограничат движение с 18:00 23 октября до 8:00 24 октября, там выполнять работы по восстановлению покрытия после разрытия. Дорожники будут работать в вечернее и ночное время на участке от ул. Лабораторной до ул. Федорова. На время работ движение частично ограничат", - говорится в сообщении.

Отмечается, что владельцев авто просят не парковать транспортные средства в крайних правых полосах и на тротуаре.