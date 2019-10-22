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20:20 22.10.2019

Причиной обвала подъезда дома в Дрогобыче в августе стало разрушение средней несущей стены подвала

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Причиной обвала подъезда дома в Дрогобыче в августе стало разрушение средней несущей стены подвала

Обвал подъезда в жилом доме в г.Дрогобыч (Львовская обл.) в конце августа вызвало разрушение средней несущей стены, сообщает пресс-служба Дрогобычского городского совета во вторник.

Согласно техническому отчету по результатам детального обследования жилого дома №101 1 на ул.Михаила Грушевского в Дрогобыче, причиной обвала стало разрушение средней несущей стены подвала по оси Б, в осях 4-5, которое возможно возникло по двум причинам:

"Проседание или разрушения кирпичной кладки из-за низкой марки кирпича и раствора, вследствие значительного увлажнения и отсутствия гидроизоляции и бетонного пола, что является в основном следствием ошибок при строительстве; возможное вмешательство людей, которое необходимо подтвердить или опровергнуть специальными экспертами (судебными) после разбора обрушившихся конструкций, находящихся поверх этой стены подвала", - говорится в отчете, обнародованном на сайте горсовета.

Кроме того, в отчете предлагается выполнить порядок работ по демонтажу здания методом контролируемого срыва. В ходе выполнения демонтажных работ рекомендуется привлечь судебных экспертов и обследовать в подвале стену в осях 4-5, Б для подтверждения или опровержения возможного вмешательства людей.

Как сообщалось, ночью 28 августа в Дрогобыче обвалился подъезд жилого дома по улице Грушевского. В результате обвала погибли восемь человек, семь получили травмы.

Полиция проводит расследование, взяты под стражу два сотрудника коммунального предприятия, обслуживавшего дом.

Жителей остальных подъездов не пускают в их квартиры – по решению суда дом опечатан и находится под охраной.

Теги: #причина #дом #дрогобыч #обвал
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