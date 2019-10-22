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16:23 22.10.2019

В Ватикане опровергают сообщения об угрозе дефолта

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В Ватикане опровергают сообщения об угрозе дефолта

Советник папы римского по экономическим вопросам во вторник опроверг информацию о том, что Ватикан находится под угрозой дефолта, заявив, что эти обвинения были частью кампании по дискредитации понтифика, сообщила во вторник итальянская газета "Репубблика".

"То, что Ватикан находится под угрозой дефолта, - неправда", - заявил гондурасский кардинал Оскар Марадьяга, консультирующий папу Франциска по экономическим реформам.

"Мне кажется, что проводится операция по дискредитации", - добавил он.

Таким образом. Марадьяга отреагировал на обвинения в адрес понтифика со стороны итальянского журналиста Джанлуиджи Нуцци, который утверждает, что видел документы, отражающие плачевное финансовое состояние Ватикана.

Сообщается, что Нуцци прославился, опубликовав серию книг о финансовых скандалах в Ватикане.

Теги: #ватикан #дефолт
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