Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии Нарухито

Во время пребывания в Японии президент Украины Владимир Зеленский с супругой приняли участие в интронизации императора Нарухито, сообщила пресс-служба главы государства.

"Для меня большая честь принять участие в интронизации императора Нарухито. Проведение древнего обряда в современной Японии является примером того, как в одном государстве могут сосуществовать глубокое уважение к традициям и внедрение новейших высоких технологий для улучшения жизни каждого человека", - цитирует президента пресс-служба в обнародованном во вторник сообщении.

Зеленский стал первым украинским президентом, приглашенным на интронизацию.

Церемония интронизации длилась более получаса.

Нарухито стал 126-м монархом Японии.

Церемонию возведения на престол посетило около 2 тыс. тысяч гостей, включая высокопоставленных лиц из-за рубежа.

В ходе интронизации Нарухито с супругой Масако посетили три священных синтоистских обители, расположенных в императорском дворце. Позднее во вторник они примут гостей на званом ужине.

В честь значимого события император помиловал 550 тыс. чел., осужденных за незначительные преступления, в том числе за нарушения правил дорожного движения и избирательного законодательства.