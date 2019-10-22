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08:22 22.10.2019

Слухи о смоге над Украиной безосновательны – метеорологи

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Слухи о смоге над Украиной безосновательны – метеорологи

В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского опровергли информацию о высоком уровне загрязнения атмосферного воздуха оксидом углерода над Украиной.

"Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, как головная организация по вопросам методического руководства сетью наблюдений за химическим загрязнением окружающей среды сообщает, что по данным наблюдений сети гидрометеорологических организаций концентрации оксида углерода в последние дни оставались в своих привычных параметрах", – говорится в сообщении на сайте обсерватории в впонедельник вечером.

В частности, в Киеве максимальные разовые концентрации оксида углерода на стационарных постах колебались в пределах 0,4-1,0 ПДК (предельно допустимая концентрация), в Виннице - 0,3-0,4 ПДК, в Харькове - 0,3-0, 8 ПДК, в Кропивницком - 0,6 ПДК.

"Вообще, за последние дни концентрации оксида углерода, которые характеризовались, как высокие на сети мониторинга гидрометслужбы не зарегистрированы", – подчеркнули метеорологи.

В обсерватории подтвердили, что туманы и приземные инверсии, когда образуется задерживающий слой воздуха, действительно могут способствовать накоплению загрязняющих веществ. Но по данным наблюдений на сети мониторинга гидрометслужбы в последние дни высоких уровней загрязнения оксидом углерода не зафиксировано.

Ранее в понедельник в соцсетях распространилась информация о высоких уровнях загрязнения атмосферного воздуха оксидом углерода в городах на всей территории Украины.

Теги: #смог #слухи #метеорологи #опровержение
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