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00:28 22.10.2019

Рябошапка признает системность в нападениях на общественных активистов и ожидает результатов расследования убийства Гандзюк через несколько месяцев

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Рябошапка признает системность в нападениях на общественных активистов и ожидает результатов расследования убийства Гандзюк через несколько месяцев

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка обещает через несколько месяцев продемонстрировать результаты расследования уголовного производства об убийстве активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

"Что касается ответа на тот вопрос, который написан на вашей футболке ("Кто заказал Катю Гандзюк?" - ИФ) Я не могу много говорить из того, что мы сделали в последнее время, но мне кажется, что в течение нескольких месяцев мы сможем продемонстрировать результаты и сможем ответить на многие из тех вопросов, которые общество давно волнуют", – сказал Рябошапка в программе "Свобода слова" вечером в понедельник в эфире телеканала ICTV.

Отвечая на вопрос, видит ли он системность в нападениях на общественных активистов в 2018 году, Рябошапка сказал: "Да, мы эту системность видим и мы видим необходимость объединить в руках одного органа досудебного расследования ряд уголовных производств, которые связаны с этой системой".

По его словам, Служба безопасности Украины "уже рассматривает несколько десятков уголовных производств и мы стараемся, чтобы расследование осуществлялось в контексте того, что это действительно единая система и что эта проблема комплексная".

Как сообщалось, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Гандзюк скончалась.

Были задержаны пятеро подозреваемых в покушении на Гандзюк, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

В феврале 2019 года Шевченковский районный суд г.Киева продлил до 3 июля сроки досудебного расследования в уголовном производстве по убийству Гандзюк по подозрению председателя Херсонского облсовета Мангера, помощника народного депутата Игоря Павловского, экс-участника АТО Сергея Торбина и Алексея Левина (Москаленко) в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.27 (виды соучастия), п.п.4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

7 мая 2019 года Генпрокуратура Украины утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Гандзюк.

6 июня Покровский районный суд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием пятерых обвиняемых и назначил им наказание в виде лишения свободы (разные сроки).

Генеральная прокуратура Украины сменила прокуроров-процессуальных руководителей в уголовном производстве об убийстве активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

"По результатам оперативного совещания в Генеральной прокуратуре о состоянии досудебного расследования в уголовном производстве относительно причинения тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, повлекших к ее смерти, 30 сентября 2019 года изменена группа прокуроров, осуществляющих процессуальное руководство в указанных производствах", - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры в четверг.

Отмечается, что сейчас вновь созданной группой прокуроров обновлено план досудебного расследования по этим уголовным производствам.

"Досудебное расследование в них продолжается", - сказано в сообщении.

Теги: #расследования #генпрокуратура #нападения #активисты
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